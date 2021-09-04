Мадридський клуб подав до УЄФА офіційну заявку перед стартом у найпрестижнішому євротурнірі.

Уже 15 вересня Реал відкриває новий сезон у груповому етапі Ліги чемпіонів виїзним матчем у групі D. Першим суперником "вершкових" стане міланський Інтер.

Шахтар оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

Офіційний сайт УЄФА опублікував офіційну заявку мадридців на євротурнір. До списку потрапило 40 футболістів.

Воротарі: 1. Тібо Куртуа, 13. Андрій Лунін, 26. Луїс Лопес, 40. Тоні Фуідіас.

Захисники: 2. Дані Карвахаль, 3. Едер Мілітао, 4. Девід Алаба, 5. Хесус Вальєхо, 6. Начо, 12. Марсело, 23. Ферлан Менді, 33. Альваро Каррільйо, 34. Маріо Хіла, 35. Мігель Гутьєррес Ортега, 36. Пабло Рамон, 41. Рафаель Самора.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Півзахисники: 8. Тоні Кроос, 10. Лука Модріч, 14. Каземіро, 15. Федеріко Вальверде, 17. Лукас Васкес, 19. Дані Себальйос, 22. Іско, 25. Едуардо Камавінга, 27. Антоніо Бланко, 28. Марвін Парк, 30. Серхіо Аррібас, 38. Карлос Гонсалес, 39. Давід Гонсалес.

Нападники: 7. Еден Азар, 9. Карім Бензема, 11. Марко Асенсіо, 16. Лука Йовіч, 18. Гарет Бейл, 20. Жуніор Вінісіус, 21. Родріго, 24. Маріано Діас, 29. Хуан Латаса, 37. Оскар Аранда, 42. Андрі Гудйонсен.

Нагадаємо, окрім Інтера за вихід з групи Реал побореться з донецьким Шахтарем і тираспольським Шерифом.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну