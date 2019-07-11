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Лунін: Ох****в, коли дізнався про інтерес Реала, на мить навіть злякався

20:07 409 Читать на русском
Лунін: Ох****в, коли дізнався про інтерес Реала, на мить навіть злякався
Андрій Лунін / AS

Голкіпер Реала Андрій Лунін розповів про свої емоції, коли дізнався про перехід в іспанський клуб.

"Мені в Зорі не говорили взагалі нічого, тому що спочатку повинні були домовитися клуби. Якщо клуби домовляються про ціну, то тоді вже інформацією доносять і до футболіста. Кажуть, що є пропозиція від такого-то клубу, їх все влаштовує і запитують про моє бажання.

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Зоря мені сказала тільки за Реал – звичайно, я ох****в. Я злякався навіть на секунду. А може бути по-іншому? Зоря і Реал – тут така дистанція", – розповів Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Андрій Лунін відправився на тренувальний збір з Реалом в Канаду, а один з його конкурентів – Люка Зідан – приєднався до Расінга.

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Іспанія Зоря Зоря Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид
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