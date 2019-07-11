Лунин: Ох****л, когда узнал об интересе Реала, на мгновение даже испугался

Голкипер Реала Андрей Лунин рассказал о своих эмоциях, когда узнал о переходе в испанский клуб.

"Мне в Заре не говорили вообще ничего, потому что сначала должны были договориться клубы. Если клубы договариваются о цене, то тогда уже информацию доносят и до футболиста. Говорят, что есть предложение от такого-то клуба, их все устраивает и спрашивают о моем желании.

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Заря мне сказала только за Реал – конечно, я ох****л. Я испугался даже на секунду. А может быть по-другому? Заря и Реал – здесь такая дистанция", – рассказал Лунин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Андрей Лунин отправился на тренировочный сбор с Реалом в Канаду, а один из его конкурентов – Люка Зидан – присоединился к Расингу.

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