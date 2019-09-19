Лунін зізнався Вернидубу, як переживає відсутність ігрової практики в чемпіонаті Іспанії

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про стурбованість Андрія Луніна щодо місця у воротах Вальядоліда.

"Ви знаєте, я не помітив, щоб Андрій був пригніченим. Ми нормально поговорили. Я запитав: "Як справи? Чому так?" Лунін відповів: "Що є – те є. Працюю посилено".

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Тренер Вальядоліда днями сказав в інтерв’ю, що у них №1 – це Масіп. Андрій, мовляв, також отримає ігровий час, але у Кубку Іспанії. Звісно, це б’є по нашому голкіперу. Але він – молодець.

Працює, наче нічого не сталося, очікує свого шансу і постарається його використати. Безперечно, зараз не найкращий час для Андрія. Я вважаю його дуже сильним голкіпером – нічим не гіршим від Масіпа. Найголовніше – щоб він не опускав руки", – поділився Лунін в ексклюзивному інтерв'ю.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Їхати у Реал чи Барселону, щоб зробити селфі?": Юрій Вернидуб – про стажування в Іспанії, Луніна і Скрипника у Зорі