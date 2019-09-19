Лунин признался Вернидубу, как переживает отсутствие игровой практики в чемпионате Испании

Экс-тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал об обеспокоенности Андрея Лунина о месте в воротах Вальядолида.

"Вы знаете, я не заметил, чтобы Андрей был подавленным. Мы нормально поговорили. Я спросил: "Как дела? Почему так? "Лунин ответил: "Что есть – то есть. Работаю усиленно".

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Тренер Вальядолида днях сказал в интервью, что у них №1 – это Масип. Андрей, мол, также получит игровое время, но в Кубке Испании. Конечно, это бьет по нашему голкиперу. Но он – молодец.

Работает, как будто ничего не произошло, ожидает своего шанса и постарается его использовать. Бесспорно, сейчас не лучшее время для Андрея. Я считаю его очень сильным голкипером – ничем не хуже Масипа. Самое главное – чтобы он не опускал руки", – поделился Лунин в эксклюзивном интервью.

Полная версия интервью Футбол 24: "Їхати у Реал чи Барселону, щоб зробити селфі?": Юрій Вернидуб – про стажування в Іспанії, Луніна і Скрипника у Зорі