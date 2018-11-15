toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ

Лунін: Не чув про те, що Реал хоче повернути мене з Леганеса достроково

08:25 249 Читать на русском
Лунін: Не чув про те, що Реал хоче повернути мене з Леганеса достроково
Андрій Лунін / ФК Леганес

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін прокоментував свій дебют у чемпіонаті Іспанії та можливість повернення у Реал.

"Напевно, воротареві завжди на останніх хвилинах виходити на поле несподівано. Але у мене є величезне бажання грати і на ділі доводити, що я можу. Тому виходив на поле з радістю.

Лунін може перейти у Райо Вальєкано – македонець дає українцеві шанс

Мало ігрової практики? Я зараз себе відчуваю дуже добре. Повірте, я роблю все, що від мене залежить, щоб виправити ситуацію і грати в основному складі.

Лунін може покинути Леганес взимку – Реал визначився з майбутнім українця

Чутки про те, що Реал хоче достроково перервати мою оренду в Леганесі? Ні. Про це, якщо чесно, нічого не знаю", – цитує Андрія Луніна Sport.ua.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Головне Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
13
хв
Бельгія
21:45
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук