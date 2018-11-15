Лунін: Не чув про те, що Реал хоче повернути мене з Леганеса достроково

Товариські матчі — 08:50 509
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Дуелунд відзначився голом за молодіжну збірну Данії
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Василь Кравець покинув розташування збірної України через травмуЗбірна України — 14 лист 1348
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Топ-5 найочікуваніших трансферів зими: Дембеле набрид Барселоні, Погба хоче до Роналду, сенсаційний камбек ІбриСвіт — 14 лист 4284
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Лунін може перейти у Райо Вальєкано – македонець дає українцеві шансІспанія — 14 лист 7785
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Ворскла – Арсенал: УЄФА не покарає полтавців проведенням матчу без глядачівЛіга Європи — 14 лист 1006
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