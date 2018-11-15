Лунін: Не чув про те, що Реал хоче повернути мене з Леганеса достроково

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін прокоментував свій дебют у чемпіонаті Іспанії та можливість повернення у Реал.

"Напевно, воротареві завжди на останніх хвилинах виходити на поле несподівано. Але у мене є величезне бажання грати і на ділі доводити, що я можу. Тому виходив на поле з радістю.

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Мало ігрової практики? Я зараз себе відчуваю дуже добре. Повірте, я роблю все, що від мене залежить, щоб виправити ситуацію і грати в основному складі.

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Чутки про те, що Реал хоче достроково перервати мою оренду в Леганесі? Ні. Про це, якщо чесно, нічого не знаю", – цитує Андрія Луніна Sport.ua.