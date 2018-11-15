Лунин: Не слышал о том, что Реал хочет вернуть меня из Леганеса досрочно

Украинский голкипер Леганес Андрей Лунин прокомментировал свой дебют в чемпионате Испании и возможность возвращения в Реал.

"Наверное, вратарю всегда на последних минутах выходить на поле неожиданно. Но у меня есть огромное желание играть и на деле доказывать, что я могу. Поэтому выходил на поле с радостью.

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Мало игровой практики? Я сейчас себя чувствую очень хорошо. Поверьте, я делаю все, что от меня зависит, чтобы исправить ситуацию и играть в основном составе.

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Слухи о том, что Реал хочет досрочно прервать мою аренду в Леганесе? Нет. Об этом, если честно, ничего не знаю", – цитирует Андрея Лунина Sport.ua.