Лунін може покинути Леганес взимку – Реал визначився з майбутнім українця

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає за Леганес на правах оренди, найближчим часом може знову змінити клуб.

Реал, розчарований ситуацією 19-річного українця у Леганесі, планує вже взимку повернути його з оренди, інформує AS.

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За два місяці до відкриття трансферного вікна королівський клуб спробує підшукати Луніну нову команду, яка б надала Реалу гарантії регулярної ігрової практики для екс-голкіпера луганської Зорі.

Керівництво Реала начебто сильно занепокоєне розвитком кар'єри воротаря збірної України. "Бланкос" сподівались, що на Бутарке він отримає достатньо хвилин та набереться необхідного досвіду виступів у іспанському чемпіонаті. Натомість, досі Андрій відіграв за Леганес лише один матч у Кубку Короля проти Райо Вальєкано.

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Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно начебто поставив Реал перед фактом, що Куельяр залишиться першим номером Леганеса, а Лунін може розраховувати на свій шанс лише в Кубку Іспанії. Аргентинського фахівця навіть не лякає штраф, який "пепінерос" доведеться виплатити "бланкос" за простій українця.

Зважаючи на те, що Леганес розписав з Райо Вальєкано результативну нічию (2:2) у першому матчі 1/16 Кубка Іспанії та може покинути турнір вже в грудні, Лунін, залишившись на Бутарке, ризикує провести на лаві запасних практично увесь сезон. Саме тому Реал вирішив розірвати орендну угоду та розпочати пошуки нової команди для українця.

Також відзначається, що попри свою складну ситуацію Лунін працює на тренуваннях Леганеса з великим професіоналізмом. Він жодного разу не висловлював тренеру чи партнерам по команді своє невдоволення.

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