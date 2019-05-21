Лунін оцінив перспективи збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019

Голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2019.

"Настрій хороший, давно не був у розпорядженні збірної. На нас чекає чемпіонат світу. Можливо, для когось він буде єдиним у житті. Тому хочеться зіграти якомога краще й показати свій рівень.

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Не будемо говорити гучних слів про перемогу на світовій першості. Будемо рухатися крок за кроком. Спочатку ставимо перед собою мету вийти з групи, а потім уже намагатися пройти якомога далі.

Почуваюся прекрасно. Я готувався в клубі, зіграв останні два матчі, увійшов в ігровий ритм.

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Це чемпіонат світу, тут усі збірні непередбачувані. Складно буде проти будь-якого суперника", – цитує Луніна офіційний сайт УАФ.