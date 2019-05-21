toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Лунін оцінив перспективи збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019

16:17 533 Читать на русском
Лунін оцінив перспективи збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019
Андрій Лунін / ФФУ

Голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2019.

"Настрій хороший, давно не був у розпорядженні збірної. На нас чекає чемпіонат світу. Можливо, для когось він буде єдиним у житті. Тому хочеться зіграти якомога краще й показати свій рівень.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім

Не будемо говорити гучних слів про перемогу на світовій першості. Будемо рухатися крок за кроком. Спочатку ставимо перед собою мету вийти з групи, а потім уже намагатися пройти якомога далі.

Почуваюся прекрасно. Я готувався в клубі, зіграв останні два матчі, увійшов в ігровий ритм.

Збірна України U-20 прибула до Польщі на чемпіонат світу-2019

Це чемпіонат світу, тут усі збірні непередбачувані. Складно буде проти будь-якого суперника", – цитує Луніна офіційний сайт УАФ.

blog_ava
Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім
08:55
7062
Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004167 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
19
год
:
53
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук