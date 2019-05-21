Збірна України U-20 прибула до Польщі на чемпіонат світу-2019

Збірна України U-20 провела своє перше тренування в Бєльсько-Бялі у рамках підготовки до чемпіонату світу-2019.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України U-20 прибула до Польщі та провела перше тренування в Бєльсько-Бялі.

Лунін – найкращий гравець матчу, Кравець отримав хороші оцінки – успіхи українців у останньому турі Прімери

Вже цієї п'ятниці, 24 травня, підопічних Олександра Петракова очікує матч 1 туру Мундіалю проти США. Також "жовто-сині" зіграють проти Катару та Нігерії.

Окремо від партнерів прибув голкіпер Андрій Лунін, якого Леганес відпустив лише після останнього туру Ла Ліги.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім