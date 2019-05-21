toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Збірна України U-20 прибула до Польщі на чемпіонат світу-2019

10:02 543 Читать на русском
Збірна України U-20 прибула до Польщі на чемпіонат світу-2019
Збірна України U-20 / ФФУ

Збірна України U-20 провела своє перше тренування в Бєльсько-Бялі у рамках підготовки до чемпіонату світу-2019.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України U-20 прибула до Польщі та провела перше тренування в Бєльсько-Бялі.

Лунін – найкращий гравець матчу, Кравець отримав хороші оцінки – успіхи українців у останньому турі Прімери

Вже цієї п'ятниці, 24 травня, підопічних Олександра Петракова очікує матч 1 туру Мундіалю проти США. Також "жовто-сині" зіграють проти Катару та Нігерії.

Окремо від партнерів прибув голкіпер Андрій Лунін, якого Леганес відпустив лише після останнього туру Ла Ліги.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3538
Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004169 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
19
год
:
51
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук