Лунин оценил перспективы сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин поделился ожиданиями от чемпионата мира-2019.

"Настроение хорошее, давно не был в расположении сборной. Нам предстоит чемпионат мира. Возможно, для кого-то он будет единственным в жизни. Поэтому хочется сыграть как можно лучше и показать свой уровень.

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Не будем говорить громких слов о победе на мировом первенстве. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала ставим перед собой цель выйти из группы, а потом уже пытаться пройти как можно дальше.

Чувствую себя прекрасно. Я готовился в клубе, сыграл последние два матча, вошел в игровой ритм.

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Это чемпионат мира, здесь все сборные непредсказуемы. Сложно будет против любого соперника", – цитирует Лунина официальный сайт УАФ.