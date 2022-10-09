Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті визначився з обоймою гравців, які гратимуть у 4 турі Ліги чемпіонів.

Напередодні Андрій Лунін провів свій перший "сухий" поєдинок у футболці Реала – перемога над Хетафе 1:0. А вже сьогодні, 9 жовтня, наш кіпер вкотре опинився у заявці на Лігу чемпіонів.

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Через відновлення від мікропошкодження Тібо Куртуа Лунін, вочевидь, проведе свій 4 поспіль матч на воротах мадридців. Суперником буде донецький Шахтар, зустріч відбудеться у Польщі. Також варто відзначити повернення Каріма Бензема, який вчорашнє протистояння у Прімері пропускав – йому надали відпочинок.

Після трьох турів "бланкос" очолюють квартет Ліги чемпіонів з максимумом очок. Шахтар має 4 залікові бали і розташувався другим.

Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на вершину Ла Ліги – Лунін провів перший "сухий" матч за мадридців