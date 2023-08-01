Міланський клуб перебуває в пошуках нового воротаря. Інтер звернув свою увагу на українця Андрія Луніна, який виступає за мадридський Реал.

Реал не готовий безкоштовно відпускати Луніна – українець отримав солідний цінник

Міланський клуб довго вів перемовини з Шахтарем щодо трансферу Анатолія Трубіна, однак через непомірні фінансові запити "гірників" вирішили підшукати інший варіант. Згідно з інформацією InterLive.it, Інтер спробує домовитися про перехід Луніна. Італійці розраховують заплатити близько 4 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що Реал готовий відпустити українця за 8 млн.

Інтер також веде перемовини з Баварією щодо Яна Зоммера, тому Андрій Лунін розглядається саме як запасний голкіпер. Нагадаємо, що контракт українця з Реалом закінчується влітку 2024 року.

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