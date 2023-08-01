Здається, що український воротар, попри своє бажання, не відпрацює контракт з мадридським клубом до кінця. Реал схиляється до того, щоб продати Андрія Луніна.

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Як повідомляє Marca, "вершкові" готові відпустити українця вже цього літа. Хоча Лунін не отримував багато ігрового часу у складі Реала, він однаково користується попитом на ринку. Мадридці встановили ціну на Андрія у розмірі 8 мільйонів євро.

Український голкіпер приєднався до Реала у 2018 році. В минулому сезоні Лунін отримав рекордну кількість ігрового часу – він зіграв у 12 матчах за "вершкових". Однак, його виступи не переконали керівництво мадридців.

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