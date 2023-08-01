Миланский клуб находится в поисках нового вратаря. Интер обратил свое внимание на украинца Андрея Лунина, выступающего за мадридский Реал.

Реал не готов бесплатно отпускать Лунина – украинец получил солидный ценник

Миланский клуб долго вел переговоры с Шахтером по трансферу Анатолия Трубина, однако из-за непомерных финансовых запросов "горняков" решили подыскать другой вариант. Согласно информации InterLive.it, Интер попытается договориться о переходе Лунина. Итальянцы рассчитывают заплатить около 4 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить украинца за 8 миллионов.

Интер также ведет переговоры с Баварией по поводу Яна Зоммера, поэтому Андрей Лунин рассматривается именно как запасной голкипер. Напомним, что контракт украинца с Реалом истекает летом 2024 года.

Реал – МЮ: Лунин заставил испанские СМИ раскаяться – известный журналист признал свою ошибку, но Marca удивляет