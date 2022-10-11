"Без праці я просто не потягну. З дитинства я багато працював сам або робив подвійні тренування зі старшими. У мене це з дитинства. Мені здається, якщо я не буду важко і наполегливо працювати, то просто не потягну такий рівень. Ми говоримо не тільки про фізичну роботу, а й загалом.

"Це щось нереальне": Лунін – про виступи за Реал та конкуренцію з Куртуа

Фізично, напевно, більше працюють польові гравці, бо їм треба бігати по 10-12 км з іншими зусиллями, з ударами й стрибками. У такому клубі, як Реал, треба залишатись максимально сконцентрованим від першої до останньої хвилини. Може бути матч, коли 10 разів треба виручати. А може бути гра, де ви домінуєте, і в кінці будь-яка команда хоч один момент, але якось створить. І треба допомагати своїй команді.

Як виграти конкуренцію в Куртуа? Складне питання. Візьмемо будь-якого гравця, який є основним на своїй позиції. Він постійно грає, робить це на гарному рівні й не втрачає його. Посунути його дуже важко. Має щось трапитись: ротація чи травма, як в цьому випадку. Я нікому не бажаю жодних травм. Це найгірше, що може бути в спорті і взагалі зі здоров'ям.

Але як я, наприклад, заграв у Дніпрі? Це була криза. Всі пішли – і черга дійшла аж до мене. Я був четвертим голкіпером. Це випадок, але також працював і чекав. І коли отримав свій шанс, то треба було проявляти себе. Мені це вдалося. Тут вже інший рівень, але також треба чекати, продовжувати працювати і використовувати кожну нагоду, яка може трапитися.

Звісно, хочеться грати більше. Було б дуже дивно, якби не хотілось. Якщо дуже радикально дивитись на це питання, то є й більш важливі речі в житті. Звичайно, хочеться грати більше, і ти робиш все для цього – докладаєш всі зусилля. Але, зрештою, вирішує тренер. Тому не все залежить від гравця. Моя позиція на полі дуже особлива, і всі це чудово розуміють", – цитує Луніна Tribuna.

У поточному сезоні через травму Тібо Куртуа українець провів уже 3 поєдинки. Сьогодні, 11 жовтня, він проведе четверту зустріч – захищатиме ворота у матчі Ліги чемпіонів з Шахтарем.

Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на вершину Ла Ліги – Лунін провів перший "сухий" матч за мадридців