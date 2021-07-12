"Вершкові" шукають можливість надати 22-річному українцю більше ігрового часу. Одним із варіантів є повернення в Ов'єдо, стверджує rtpa.

Лунін зіграв у секретному спарингу Реала – мадридцям не вдалось втримати ворота "сухими"

Лунін вже виступав за "синіх" протягом січня-червня 2020-го та залишив про себе хороші враження як гравець та професіонал. Сам Андрій готовий знову одягти футболку Ов'єдо, щоб вкотре проявити себе.

Не проти такого розвитку подій і Карло Анчелотті, а Реал залишає українцеві вибір щодо свого майбутнього.

Зауважимо, у минулому сезоні Андрій Лунін під керівництвом Зінедіна Зідана мав обмаль ігрового часу – лише 1 матч у Кубку Іспанії. Контракт воротаря з Реалом розрахований ще на три роки.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті