"Сливочные" ищут возможность предоставить 22-летнему украинцу больше игрового времени. Одним из вариантов является возвращение в Овьедо, утверждает rtpa.

Лунин сыграл в секретном спарринге Реала – мадридцам не удалось удержать ворота "сухими"

Лунин уже выступал за "синих" в течение января-июня 2020-го и оставил о себе хорошие впечатление как игрок и профессионал. Сам Андрей готов снова надеть футболку Овьедо, чтобы лишний раз проявить себя.

Не против такого развития событий и Карло Анчелотти, а Реал оставляет украинцу выбор относительно своего будущего.

Заметим, что в прошлом сезоне Андрей Лунин под руководством Зинедина Зидана имел мало игрового времени – всего 1 матч в Кубке Испании. Контракт вратаря с Реалом рассчитан еще на три года.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті