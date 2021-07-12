Новий тренер Реала Карло Анчелотті оцінив потенціал своїх підопічних у товариській зустрічі з Фуенлабрадою.

Товариський матч

Реал – Фуенлабрада – 3:1

Голи: Чуст, Едегор, Маріано – ?

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Прес-служба мадридського клубу вирішила не розголошувати жодних деталей зустрічі, назвавши лише список обойми Анчелотті, підсумковий рахунок та авторів голів.

У команді "вершкових" було 10 осіб з основної команди, серед яких знайшлось і місце Андрію Луніну. Відомо, що українець вийшов на поле зі стартових хвилин. Чи саме Андрій був у воротах, коли мадридці пропустили єдиний м'яч від команди із Сегунди, – історія замовчує.

Вже 25 липня на Реал очікує перший офіційний спаринг проти чемпіона Шотландії – Рейнджерс, яким опікується легендарний Стівен Джеррард.

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