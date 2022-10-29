Украинский вратарь Реала и его партнеры готовятся к поединку чемпионата Испании против Жироны.

Игроки "сливочных" готовятся защищать лидерство в Ла Лиге. В воскресенье, 30 октября, команда Карло Анчелотти будет противостоять Жироне в 12-м туре чемпионата Испании (начало – в 17:15 по Киеву). Реал возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Барселоны на 3 очка.

Лунин встретится с руководством Реала по поводу продления контракта

Мадридский клуб опубликовал видео тренировки голкиперов. Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Луис Лопес отрабатывают упражнения, предложенные тренерским штабом.

Напомним, из-за травмы Тибо Куртуа Андрей Лунин сыграл за Реал в 6-ти поединках подряд, пропустив 4 гола. Недавно 30-летний бельгиец, признанный лучшим голкипером мира-2022, вернулся из лазарета, вытеснив украинца в запас.

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