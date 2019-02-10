Лук'янчук голом допоміг Кішварді перемогти, Антон Кравченко провів дебютний матч

Кішварда з допомогою українських легіонерів здолала Дебрецен у 20-му турі вищого угорського дивізіону.

Угорщина, НБ I, 20-й тур

Кішварда – Дебрецен – 3:0

Голи: Цукалас, 42, Лук'янчук, 45, Горват, 55

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У стартовому складі господарів на поле вийшли відразу три українці. Так, Антон Кравченко вперше вийшов за Кішварду в офіційному матчі й відіграв на правому фланзі оборони. Вихованець київського Динамо Павло Лук'янчук грав на протилежній бровці, а Роман Карасюк – на позиції опорного хавбека. Ще один українець – Богдан Мельник – провів матч у запасі.

Відзначимо, що другий м'яч Кішварди в активі Лук'янчука. Це перший гол 22-річного захисника. Кольори угорського клубу він захищає з літа 2018 року. Кішварда після звітного поєдинку продовжує іти десятою у турнірній таблиці та на 1 очко випереджає зону вильоту.