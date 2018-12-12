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Лук'янчук дискваліфікований на два матчі за грубий фол у поєдинку проти Діошдьйора

09:43 197 Читать на русском
Лук'янчук дискваліфікований на два матчі за грубий фол у поєдинку проти Діошдьйора
Павло Лук'янчук / Фото ФК Кішварда

Український захисник Кішварди Павло Лук'янчук отримав додаткове покарання за вилучення у 17-му турі чемпіонату Угорщини.

В матчі 17-го туру чемпіонату Угорщини Кішварда завітала у гості до Діошдьйора. Команди розписали гольову нічию (1:1), а українский захисник гостей Павло Лук'янчук достроково покинув поле через грубий фол проти суперника.

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Контрольно-дисциплінарний комітет Угорської футбольної асоціації переглянув епізод і призначив українцю два матчі дскваліфікації.

Нагадаємо, Кішварда, за яку також виступає інший українець Артем Мілевський, посідає 11-ту сходинку у турнірній таблиці (зона вильоту).

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Теги
Світ Діошдьйор Діошдьйор Угорщина Павло Лук'янчук Павло Лук'янчук Кішварда Кішварда Українці за кордоном
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