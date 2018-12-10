Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

Тиждень, що минув, у більшості країн видався дуже насиченим – в певних лігах за сім днів відбулися по два тури, а подекуди і матчі Кубка. Відтак наші легіонери мали чудову нагоду для того, щоб проявити себе. І ствердно можна сказати, що це їм вдалося. Сергій Рибалка відзначився першим забитим голом у новому сезоні, Артем Сухоцький записав до активу гол+пас, Максим Третьяков та Євген Шахов оформили дуже важливі асисти, а Віталій Квашук, Артем Кравець, Шандор Вайда, Андрій Бацула та Роман Яремчук забивали в Кубку. Слід відзначити три голи Миколи Ковталюка та феєричне повернення після дискваліфікації Романа Зозулі – гол+вилучення. Не можна не згадати і про два "сухі" поєдинки Дмитра Безотосного.

Англія

Олександр Зінченко пропустив два матчі Манчестер Сіті у Прем’єр-лізі через травму – минулого вікенду він зіткнувся із Фернандінью.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 2 матчі, 144 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін провів весь матч проти Хетафе (1:1) на лаві запасних. Його конкурент Іван Куельяр пропустив єдиний гол поміж ніг, проте трохи раніше двічі рятував Леганес під час гольової атаки.

Трохи раніше, у вівторок, українець провів феєричний кубковий матч проти Райо Вальєкано (1:0), парирував пенальті і отримав чудову пресу.

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Василь Кравець допоміг Луго перервати серію невдач – команда українця здолала Лас-Пальмас (4:2). Вихованець Карпат долучився до одного з голів, виконавши класний навіс. Щоправда, один з голів суперника прийшов саме з флангу Василя.

Пас Василя на 00:35

Роман Зозуля повернувся на поле після вилучення і знову потрапив у немилість суддів. Щоправда, до цього українець встиг забити Осасуні у середині першого тайму, зробивши рахунок 1:1. До завершення зустрічі команди обмінялися голами, протистояння завершилося внічию (2:2), однак на 87-ій та на 89-ій хвилинах арбітр вилучив гравців господарів. Першим через перебір жовтих карток з поля пішов Зозуля, для якого це вилучення стало другим у двох матчах поспіль.

Гол Романа на 00:10, вилучення на 01:00

До речі, між голом та вилученням Зозуля встиг влучити у штангу (епізод на 00:40).

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Андрій Лунін (Леганес) – 2 матчі, 94 хвилини

Василь Кравець (Луго) – 13 матчів, 4 ж.к., 1143 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 15 матчів, 4 голи, 5 ж.к., 2 ч.к., 1258 хвилин

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Чергове Рурське дербі подарувало нам чимало емоцій і завершилося перемогою дортмундської Борусії (2:1). Тренерський штаб Шальке відреагував на пропущений гол і 1:2 на 74-ій хвилині миттєво – у бій відразу був кинутий Євген Коноплянка, проте за 14 хвилин українцю не вдалося врятувати гру для своєї команди. Натомість Коно ще й зазнав ушкодження.

Дуйсбург знову без Бориса Тащи був розгромлений – після 0:4 в минулому турі "зебри" поступилися 1:4 Хайденхайму.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 6 матчів, 1 ч.к., 310 хвилин

Борис Тащи (Дуйсбург) – 13 матчів,1 гол, 3 ж.к., 899 хвилин

Франція

Сошо без Пилипа Будківського переміг Аяччо (2:0).

Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

Тиждень у Бельгії видався насиченим. Спочатку українці успішно проявили себе в кубкових баталіях. Знову нагадав про себе Андрій Бацула, який вийшов у старті на двобій із Зульте-Варегемом (1:0) і відзначився єдиним забитим голом.

Ще один наш кубковий голеадор – Роман Яремчук. Саме він розпочав розгром Бєєрсхота (3:0) і допоміг Генту тріумфувати.

Результативними діями в Кубку відзначився і Руслан Маліновський. Генк виграв у Шарлеруа (3:1), а українець віддав асист на 90+5 хвилині.

Не відзначався результативними діями Роман Безус, проте допоміг своєму Сент-Трюйдену здолати Мандель Юнайтед (3:2). Українець пішов з поля на 68-ій хвилині, коли його команда перемагала 1:0.