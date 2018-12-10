Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук

Нітра перемогла втретє поспіль (цього разу Злате Моравце 3:0), а Ілля Чередниченко знову провів матч на лаві запасних.
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Артем Сухоцький (Слован) –13 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1153 хвилини
Данило Бескоровайний (Земплін) – 12 матчів, 3 ж.к., 1011 хвилин
Максим Третьяков (ДАК 1904) – 12 матчів, 1 гол, 482 хвилини
Ілля Чередниченко (Нітра) – 10 матчів, 1 ж.к., 384 хвилини
Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина
Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин
Олександр Моргос (Тренчин)
Угорщина
В Кубку Угорщини Ференцварош Сергія Реброва здолав Шеньє Царніфех (4:0). Іван Петряк відіграв весь матч і відзначився гольовою передачею.
Кішварда розібралася із Сентлйоринцом (4:1). Павло Лук’янчук та Роман Карасюк відбігали весь матч, а Богдан Мельник вийшов на поле на 57-ій хвилині.
Сергій Шестаков із лави запасних спостерігав за тим, як його Дьошдьор програє нижчоліговому Будайоршу (3:5).
Вилетів і МТК – Артема Кичака не було у заявці, зате весь матч проти Айки (1:2) провів Євген Селін. Захисник не помилявся, проте другий гол у ворота команди Селіна прийшов з флангу українця.
Мезакьовешд розтрощив Керюлеті (6:0), а перший гол в зустрічі забив наш Шандор Вайда.
У чемпіонаті переможну ходу продовжив Ференцварош, щоправда, підопічним Сергія Реброва було непросто. Мезакьовешд пручався, проте таки програв 2:3 (при тому, що рахунок було відкрито на 38-ій секунді). Іван Петряк провів на полі 83 хвилини, а Шандор Вайда у протилежній команді – 64 хвилини. На 43-ій хвилині у гру вступив Михайло Месхі. Саме після його подачі у район лінії штрафного майданчика гості забили другий гол у компенсований час.
Дебрецен переміг Гонвед (2:0), а Олександр Надь зберіг ворота на замку. Відверто кажучи, у нашого голкіпера роботи було не так вже й багато.
МТК Артема Кичака та Євгена Селіна розтрощив Халадаш Юрія Габовди (4:0). Усі троє українців провели на полі по 90 хвилин. У Кичака роботи було небагато, а команда Габовди відверто провалила матч.
Дьошдьор Сергія Шестакова звів поєдинок внічию з Кішвардою (1:1), у старті якої з’явилися Павло Лук'янчук, Роман Карасюк та Артем Мілевський, якого на 55-ій хвилині замінив Богдан Мельник.
Особливої уваги заслуговують два епізоди на старті другої половини зустрічі, які завершилися прямим вилученням Павла Лук’янчука. Спочатку нападник суперника Річард Вернеш дуже грубо зіграв проти українця і отримав лише попередження, а вже за мить вихованець Динамо знову зійшовся з провокатором. Вердикт арбітра – червона для Лук’янчука.
Вилучення – починаючи з 04:05
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Сергій Ребров (Ференцварош) – 11 матчів: 7 перемог, 2 нічиїх, 2 поразки
Олександр Надь (Дебрецен) – 17 матчів, 19 пропущених голів, 3 ж.к., 1530хвилин
Артем Кичак (МТК) – 17 матчів, 23 пропущених голи, 1 ж.к., 1530хвилин
Євген Селін (МТК) – 14 матчів, 3 ж.к., 1124 хвилини
Іван Петряк (Ференцварош) – 16 матчів, 4 голи, 4 ж.к., 1306 хвилин
Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин
Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 15 матчів, 1 ж.к., 1306 хвилин
Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 11 матчів, 1 ж.к., 517 хвилин
Роман Карасюк (Кішварда) – 14 матчів, 1 ж.к., 718 хвилин
Юрій Габовда (Халадаш) – 15 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1305 хвилин
Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини
Богдан Мельник (Кішварда) – 13 матчів, 959 хвилин
Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 16 матчів, 3 голи, 1246 хвилин
Павло Лук’янчук (Кішварда) – 4 матчі, 1 ж.к. 1 ч.к., 270 хвилин
Артем Мілевський (Кішварда) – 7 матчів, 2 ж.к., 378 хвилин
Андрій Черепко (Кішварда)
Польща
Володимир Костевич відіграв 90 хвилин і допоміг Леху у непростому матчі здолати Шльонск (2:0). Українець неодноразово підключався до атак, однак результативними діями не відзначився.
Медзь Антона Каніболоцького впевнено вела гру до перемоги у Забже 3:0, однак на 90-ій хвилині оборонець вирішив віддати необачний пас назад на українського воротаря. До м’яча Каніболоцький не встиг і ворота на замку в матчі з Гурніком не зберіг – 3:1.
Краковія з Олексієм Дитятьєвим в понеділок гостюватиме у Гдині. У складі місцевої Арки вже точно на поле не вийде Андрій Богданов – цього тижня стало відомо, що українець залишив розташування команди.
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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 14 матчів, 3 ж.к., 1180 хвилин
Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин
Антон Каніболоцький (Медзь) – 11 матчів, 18 пропущених голів, 990 хвилин
Володимир Костевич (Лех) – 12 матчів, 1 гол, 1015 хвилин
Кіпр
Попри забитий гол в минулому турі, Євген Павлов розпочав матч проти Анортосіса з лави запасних. Докса швидко повела в рахунку, проте згодом опинилася в ролі команди, що наздоганяє. Екс-гравець Волині таки вийшов на поле на 59-ій хвилині, однак Докса не забила, а пропустила – 1:3.
Ерміс Ярослава Мартинюка зіграє в понеділок.
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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 10 матчів, 1 гол, 2ж.к., 458 хвилин
Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 948 хвилин
Болгарія
Продовжує муки Верея Дениса Васильєва – на тижні команда зі Старої Загори ще двічі програла (14 разів у 19-ти матчах). У першій зустрічі екс-захисник Кривбасу не помилявся, проте Вітоша здолала Верею (2:0). Васильєв пішов з поля на 87-й хвилині.
На вихідних Верея програла софійському ЦСКА (0:1). Денис провів на полі 90 хвилин і саме з-за його спини вибіг Тіаго Родрігес і забив єдиний гол в зустрічі. Васильєв стелився у підкаті, рятував ситуацію, проте виявився безсилим.
Денис Васильєв (Верея) – 14 матчів, 1 ж.к.,1151 хвилина
Азербайджан
Матч Габали і Зіри таки дограли (минулого тижня його було зупинено на 57-ій хвилині через сильний туман), проте команди не спромоглися забити бодай гол. А це означає, що Дмитру Безотосному вдалося зберегти свої ворота недоторканими. У наступному матчі Безотосний знову був на висоті, а його Габала зіграла внічию із Сабаїлом (0:0). У Дмитра було багато роботи, він провів класний матч, а в одному з епізодів українського кіпера врятувала перекладина.
Лідер чемпіонату Нефтчі вдома не зумів забити Сумгаїту – підсумок 0:0. Кирило Петров повернувся на поле після місячної перерви і відбігав усі 90 хвилин.
Сабах провів на тижні два матчі. Спочатку здолав Ахсу в кубковому поєдинку (3:0), а один з голів на свій рахунок записав Віталій Квашук. Екс-гравець Зорі відзначився розкішним ударом – м’яч зустрівся з двома штангами і влетів у ворота. Краса!
Гол Віталія на 02:05
У чемпіонаті Сабах поступився вдома Кешлі (1:2), а Квашук провів весь матч на лаві запасних.
Чемпіонат Азербайджану вийде зі сплячки в лютому.
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Марко Девіч (Сабах) – 9 матчів, 6 голів, 3 ж.к., 764 хвилини
Віталій Квашук (Сабах) – 10 матчів, 1 ж.к., 725 хвилин
Дмитро Безотосний (Габала) – 10 матчів, 11 пропущених голи, 900 хвилин
Кирило Петров (Нефтчі) – 10 матчів, 2 ж.к.,875 хвилин
Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2ж.к., 426 хвилин
Вірменія
Чемпіонат Вірменії взяв паузу до березня 2019-го року.
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Максим Трусевич (Пюнік) – 14 матчів, 1 гол, 2ж.к.,1214 хвилин
Олександр Тупчієнко (Арцах) – 11 матчів, 2ж.к., 867 хвилин
Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин
Грузія
Минулий тиждень став ключовим для Erovnuli ліги - в суботу відбулася розв’язка сезону. Проте все розпочалося в понеділок, коли Саметрідіа з Ігорем Кошманом поступилася Руставі (0:3).
У вівторок тбіліське Динамо на виїзді здолало Колхеті (2:0). У старті господарів вийшли Станіслав Причиненко та Кирило Дорошенко, а за гостей зіграв Дмитро Іванісеня. До кінця зустрічі не дограв лише Причиненко – уродженця Криму замінили на 38-ій хвилині. Станіслав залишав поле, накульгуючи.
Кутаїське Торпедо розгромило Сіоні (3:0), а за переможців від дзвінка до дзвінка відіграв Олександр Азацький. Через кілька днів екс-гравець Чорноморця знову відбігав весь матч, а його команда офіційно відправила у нижчий дивізіон Колхеті (4:0). Причиненка у заявці не було, а Дорошенко просидів у заміні. Кутаїське Торпедо набрало однакову кількість очок з тбіліським Динамо (по 69), проте за додатковими показниками кутаїсці фінішували на третьому місці, а столичний клуб на срібній сходинці.
Мабуть, найбільшою інтригою останніх турів у чемпіонаті Грузії була гонитва бомбардирів. За звання найкращого голеадора змагалися три форварди, серед яких наш Микола Ковталюк. В останніх двох турах уродженець Самбора забив тричі, проте це не допомогло йому стати найкращим бомбардиром. На рахунку Ковталюка – 21 забитий гол, а у його конкурентів по 22. Не зайвим було б нагадати, що Микола забив лише один пенальті (в останньому турі Ковталюк виконав одинадцятиметровий тільки тому, що виграв словесну суперечку у партнерів). Для порівняння, у переможця Георгія Габедави (екс-гравця Маріуполя) – 5 результативних ударів з пенальті.
У суботу Ковталюк відкрив рахунок в матчі з колишньою командою, тбіліським Динамо, і допоміг Ділі перемогти (2:1). За господарів 27 хвилин відіграв Дмитро Іванісеня.
Гол Миколи на 27:00
Кількома днями раніше Ковталюк оформив дубль у ворота тбіліського Локомотива – Діла перемогла 4:0 і фінішувала п’ятою.
Голи Миколи на 46:25 та 01:48:15
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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 33 матчі, 3 голи, 5 ж.к., 2521 хвилина
Микола Ковталюк (Діла) – 31 матч, 21 гол, 5ж.к., 2185 хвилин
Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина
Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин
Ігор Кошман (Самтредіа) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1015 хвилин
Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин
Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин
Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин
Кирило Дорошенко (Колхеті) – 15 матчів, 2 голи, 1 ж.к.,1121 хвилина
Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 18 матчів, 3 ж.к., 1620 хвилин
Станіслав Причиненко (Колхеті) – 10 матчів, 1 ж.к., 768 хвилин
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