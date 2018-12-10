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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук

14:00 1911 Читать на русском
Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук
Євген Шахов
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

Тиждень, що минув, у більшості країн видався дуже насиченим – в певних лігах за сім днів відбулися по два тури, а подекуди і матчі Кубка. Відтак наші легіонери мали чудову нагоду для того, щоб проявити себе. І ствердно можна сказати, що це їм вдалося. Сергій Рибалка відзначився першим забитим голом у новому сезоні, Артем Сухоцький записав до активу гол+пас, Максим Третьяков та Євген Шахов оформили дуже важливі асисти, а Віталій Квашук, Артем Кравець, Шандор Вайда, Андрій Бацула та Роман Яремчук забивали в Кубку. Слід відзначити три голи Миколи Ковталюка та феєричне повернення після дискваліфікації Романа Зозулі – гол+вилучення. Не можна не згадати і про два "сухі" поєдинки Дмитра Безотосного.

Англія

Олександр Зінченко пропустив два матчі Манчестер Сіті у Прем’єр-лізі через травму – минулого вікенду він зіткнувся із Фернандінью.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 2 матчі, 144 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін провів весь матч проти Хетафе (1:1) на лаві запасних. Його конкурент Іван Куельяр пропустив єдиний гол поміж ніг, проте трохи раніше двічі рятував Леганес під час гольової атаки.

Трохи раніше, у вівторок, українець провів феєричний кубковий матч проти Райо Вальєкано (1:0), парирував пенальті і отримав чудову пресу.

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Василь Кравець допоміг Луго перервати серію невдач – команда українця здолала Лас-Пальмас (4:2). Вихованець Карпат долучився до одного з голів, виконавши класний навіс. Щоправда, один з голів суперника прийшов саме з флангу Василя.

Пас Василя на 00:35

Роман Зозуля повернувся на поле після вилучення і знову потрапив у немилість суддів. Щоправда, до цього українець встиг забити Осасуні у середині першого тайму, зробивши рахунок 1:1. До завершення зустрічі команди обмінялися голами, протистояння завершилося внічию (2:2), однак на 87-ій та на 89-ій хвилинах арбітр вилучив гравців господарів. Першим через перебір жовтих карток з поля пішов Зозуля, для якого це вилучення стало другим у двох матчах поспіль.

Гол Романа на 00:10, вилучення на 01:00

До речі, між голом та вилученням Зозуля встиг влучити у штангу (епізод на 00:40).

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Андрій Лунін (Леганес) – 2 матчі, 94 хвилини

Василь Кравець (Луго) – 13 матчів, 4 ж.к., 1143 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 15 матчів, 4 голи, 5 ж.к., 2 ч.к., 1258 хвилин

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Чергове Рурське дербі подарувало нам чимало емоцій і завершилося перемогою дортмундської Борусії (2:1). Тренерський штаб Шальке відреагував на пропущений гол і 1:2 на 74-ій хвилині миттєво – у бій відразу був кинутий Євген Коноплянка, проте за 14 хвилин українцю не вдалося врятувати гру для своєї команди. Натомість Коно ще й зазнав ушкодження.

Дуйсбург знову без Бориса Тащи був розгромлений – після 0:4 в минулому турі "зебри" поступилися 1:4 Хайденхайму.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 6 матчів, 1 ч.к., 310 хвилин

Борис Тащи (Дуйсбург) – 13 матчів,1 гол, 3 ж.к., 899 хвилин

Франція

Сошо без Пилипа Будківського переміг Аяччо (2:0).

Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

Тиждень у Бельгії видався насиченим. Спочатку українці успішно проявили себе в кубкових баталіях. Знову нагадав про себе Андрій Бацула, який вийшов у старті на двобій із Зульте-Варегемом (1:0) і відзначився єдиним забитим голом.

Ще один наш кубковий голеадор – Роман Яремчук. Саме він розпочав розгром Бєєрсхота (3:0) і допоміг Генту тріумфувати.

Результативними діями в Кубку відзначився і Руслан Маліновський. Генк виграв у Шарлеруа (3:1), а українець віддав асист на 90+5 хвилині.

Не відзначався результативними діями Роман Безус, проте допоміг своєму Сент-Трюйдену здолати Мандель Юнайтед (3:2). Українець пішов з поля на 68-ій хвилині, коли його команда перемагала 1:0.

У чемпіонаті більшість команд з українцями у складі звели свої матчі внічию. Андрій Бацула та Руслан Маліновський вийшли у старті Кортрейка та Генка, які розписали мирову (1:1). Обидва отримали по жовтій картці, а Бацулу замінили на 89-ій хвилині.

Сент-Трюйден не обіграв Стандард (1:1), у Романа Безуса також жовта картка і зіграні всі 90 хвилин.

У старті Антверпена з’явився Єгор Назарина і допоміг своїй команді перемогти Серкль-Брюгге (3:0) та закріпитися на другій сходинці ліги. Українець отримав жовту картку і пішов з поля на 61-ій хвилині, коли всі три голи було забито, хоча безпосередньої участі у гольових атаках екс-гравець Дніпра не брав.

Гент вдома переміг Ейпен (2:0), який понад годину ігрового часу провів у меншості і виглядав доволі непогано. Роман Яремчук результативними діями не відзначився і пішов з поля на 87-ій хвилині. Ігор Пластун спостерігав за грою із лави запасних.

Без дискваліфікованого Євгена Макаренка Андерлехт вдома розійшовся миром з Шарлеруа (1:1).

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Ігор Пластун (Гент) –13 матчів,1 ч.к.,1170 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 13 матчів, 3 голи, 5ж.к., 1 ч.к., 1061 хвилина

Роман Яремчук (Гент) – 17 матчів, 5 голів, 3 ж.к., 1290 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 17 матчів, 7 голів, 5ж.к., 1 ч.к., 1290 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 8 матчів, 1 ж.к., 488 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 2 матчі, 1 ж.к., 179 хвилин

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

Повернення на поле забитим голом відзначив Артем Кравець. Українець вийшов відразу по перерві в кубковому матчі Алтай - Кайсеріспор (1:2) і на 67-ій хвилині забив переможний гол.

За тріумфаторів весь поєдинок відбігав Олександр Кучер.

Лише перший тайм за Різеспор провів Олександр Гладкий. Команда українця ще до перерви пропустила двічі від нижчолігового Баликесірспора і програла 0:2. У чемпіонаті Гладкий із лави запасних Різеспора спостерігав за сенсацією – Галатасарай вдома втратив очки з останньою командою ліги (2:2).

Аналогічна роль була у Євгена Опанасенка – без українця Коньяспор програв Трабзонспору (0:3).

Перший гол у сезоні забив Сергій Рибалка. Екс-динамівець відкрив рахунок у матчі Сівасспор - Гезтепе (2:0). Зробив це Рибалка з пенальті. Українець відіграв всі 90 хвилин і отримав ще й прем’єрну в сезоні жовту картку.

Акхісар без Євгена Селезньова розтрощив невдаху сезону, Фенербахче (3:0).

Кайсеріспор свій матч проведе у понеділок.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 14 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1023 хвилини

Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 3 матчі, 172 хвилини

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 4 матчі, 49 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 4 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Олександр Гладкий (Різеспор) – 8 матчів, 1 ж.к., 110 хвилин

Греція

Станом на 67-му хвилину матчу лідер ліги ПАОК не міг вийти вперед у двобої з Ларісою – 1:1. Саме тоді тренерський штаб команди із Салонік вирішив випустити на поле дует Євген Шахов - Чуба Акпом. Минуло 3 хвилини і ця пара створила феєричний і переможний гол. Слово "геніальність", яке присутнє у нашому заголовку – абсолютно не перебільшення. Пасом українця можна насолоджуватися безперестанку.

Дмитро Чигринський відіграв весь матч проти Ламії і допоміг своєму АЕК перемогти (2:0). Гості двічі помилилися і цього виявилося достатньо афінянам для перемоги. Роботи у Чигринського та компанії було обмаль.

Владислав Наумець та Орест Кузик вкотре не потрапили до заявки Яніни, яка поступилася Астерас Тріполіс (0:1).

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 2 матчі, 2 ж.к., 180 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 4 матчі, 1 ж.к., 280 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 7 матчів, 630 хвилин

Орест Кузик (Яніна) – 4 матчі, 177 хвилин

Владислав Наумець (Яніна)

Ілля Марковський (ПАОК)

Чехія

Напередодні зустрічі з Динамо Яблонец двічі зіграв у чемпіонаті Чехії. У понеділок команда Едуарда Соболя розтрощила Злін (4:0), а українець вийшов на поле на 82-ій хвилині. Ще менше ігрової практики Соболь отримав у наступному турі – Яблонець у суботу програв Карвіні (1:2), а Едуард з’явився на заміну на 90-ій хвилині.

Слован Тараса Качараби зіграє в понеділок.

Тарас Качараба (Слован) – 15 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1306 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 4 матчі, 1 ж.к., 165 хвилин

Данія

У понеділок Вайле з Владленом Юрченком та Еммерсоном поступився Орхусу (1:2). В неділю обидва українці знову вийшли у старті своєї команди, однак вона знову поступилася з таким же рахунком – цього разу Брондбю. На жаль, для одесита матч завершився передчасно – Іллой-Айєта замінили на 22-ій хвилині. Справа в тому, що при падінні він травмував плече. На той момент Вайле вів у рахунку 1:0. Юрченко відіграв 80 хвилин.

Есб’єрг зазнав болісної поразки від Копенгагена (0:3). Тренерський штаб довірив Юрію Яковенку лише 5 хвилин ігрового часу, коли справу було зроблено.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 14 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 425 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 5 матчів, 3 ж.к., 291 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Мирослав Славов (Вендіссель) – 4 матчі, 248 хвилин

Роман Мисак (Орхус)

Владлен Юрченко (Вайле) – 5 матчів, 198 хвилин

Сербія

У середу Раднічкі на виїзді здолали Вождовац завдяки пенальті (1:0), а наш Тарас Бондаренко традиційно відіграв весь поєдинок. В неділю Бондаренко знову відбігав 90 хвилин, отримав жовту картку, а Раднічкі розгромили Спартак із Суботіци (3:0). Також цей матч варто виокремити, оскільки вперше з серпня на полі у складі Спартака вийшов вихованець запорізького Металурга Сергій Кулинич. Українець відіграв 22 хвилини.

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Тарас Бондаренко (Раднічкі) – 15 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 1252 хвилини

Сергій Кулинич (Спартак) – 3 матчі, 120 хвилин

Македонія

На зимову паузу Вардар Євгена Новака пішов на другій сходинці, поступаючись п’ятьма очками Шкендії.

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Євген Новак (Вардар) – 14 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1260 хвилин

Хорватія

Дмитро Льопа нарешті потрапив у заявку Осієка, який на виїзді переміг Горіцу (2:1).

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Дмитро Льопа (Осієк) – 4 матчі, 1 ж.к., 116 хвилин

Словаччина

Слован Артема Сухоцького переміг Жиліну (5:2), а одним з героїв зустрічі став українець. Вже на 11-ій хвилині він відкрив рахунок, а на 62-ій хвилині віддав гольову передачу – рахунок став 5:0.

Слован продовжує впевнено лідирувати.

Данило Бескоровайний відіграв весь поєдинок з Подбрезовою – його Земплін переміг завдяки курйозному голу на 90-ій хвилині (1:0). Вже в компенсований час українець надійно зіграв при обороні власних воріт.

Також на 90-ій хвилині рятівний гол забив ДАК – жертвою команди Максима Третьякова, який відіграв весь матч, став Серед (1:0). Радісно, що ключову роль у цій перемозі відіграв українець. Третьяков провів дуже солідний матч, а на останній хвилині зустрічі віддав гольову передачу на Любомира Шатку. Станіслав Біленький опинився у заміні.

Нітра перемогла втретє поспіль (цього разу Злате Моравце 3:0), а Ілля Чередниченко знову провів матч на лаві запасних.

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Артем Сухоцький (Слован) –13 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1153 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 12 матчів, 3 ж.к., 1011 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 12 матчів, 1 гол, 482 хвилини

Ілля Чередниченко (Нітра) – 10 матчів, 1 ж.к., 384 хвилини

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

В Кубку Угорщини Ференцварош Сергія Реброва здолав Шеньє Царніфех (4:0). Іван Петряк відіграв весь матч і відзначився гольовою передачею.

Кішварда розібралася із Сентлйоринцом (4:1). Павло Лук’янчук та Роман Карасюк відбігали весь матч, а Богдан Мельник вийшов на поле на 57-ій хвилині.

Сергій Шестаков із лави запасних спостерігав за тим, як його Дьошдьор програє нижчоліговому Будайоршу (3:5).

Вилетів і МТК – Артема Кичака не було у заявці, зате весь матч проти Айки (1:2) провів Євген Селін. Захисник не помилявся, проте другий гол у ворота команди Селіна прийшов з флангу українця.

Мезакьовешд розтрощив Керюлеті (6:0), а перший гол в зустрічі забив наш Шандор Вайда.

У чемпіонаті переможну ходу продовжив Ференцварош, щоправда, підопічним Сергія Реброва було непросто. Мезакьовешд пручався, проте таки програв 2:3 (при тому, що рахунок було відкрито на 38-ій секунді). Іван Петряк провів на полі 83 хвилини, а Шандор Вайда у протилежній команді – 64 хвилини. На 43-ій хвилині у гру вступив Михайло Месхі. Саме після його подачі у район лінії штрафного майданчика гості забили другий гол у компенсований час.

Дебрецен переміг Гонвед (2:0), а Олександр Надь зберіг ворота на замку. Відверто кажучи, у нашого голкіпера роботи було не так вже й багато.

МТК Артема Кичака та Євгена Селіна розтрощив Халадаш Юрія Габовди (4:0). Усі троє українців провели на полі по 90 хвилин. У Кичака роботи було небагато, а команда Габовди відверто провалила матч.

Дьошдьор Сергія Шестакова звів поєдинок внічию з Кішвардою (1:1), у старті якої з’явилися Павло Лук'янчук, Роман Карасюк та Артем Мілевський, якого на 55-ій хвилині замінив Богдан Мельник.

Особливої уваги заслуговують два епізоди на старті другої половини зустрічі, які завершилися прямим вилученням Павла Лук’янчука. Спочатку нападник суперника Річард Вернеш дуже грубо зіграв проти українця і отримав лише попередження, а вже за мить вихованець Динамо знову зійшовся з провокатором. Вердикт арбітра – червона для Лук’янчука.

Вилучення – починаючи з 04:05

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 11 матчів: 7 перемог, 2 нічиїх, 2 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 17 матчів, 19 пропущених голів, 3 ж.к., 1530хвилин

Артем Кичак (МТК) – 17 матчів, 23 пропущених голи, 1 ж.к., 1530хвилин

Євген Селін (МТК) – 14 матчів, 3 ж.к., 1124 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 16 матчів, 4 голи, 4 ж.к., 1306 хвилин

Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 15 матчів, 1 ж.к., 1306 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 11 матчів, 1 ж.к., 517 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 14 матчів, 1 ж.к., 718 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 15 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1305 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 13 матчів, 959 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 16 матчів, 3 голи, 1246 хвилин

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 4 матчі, 1 ж.к. 1 ч.к., 270 хвилин

Артем Мілевський (Кішварда) – 7 матчів, 2 ж.к., 378 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Польща

Володимир Костевич відіграв 90 хвилин і допоміг Леху у непростому матчі здолати Шльонск (2:0). Українець неодноразово підключався до атак, однак результативними діями не відзначився.

Медзь Антона Каніболоцького впевнено вела гру до перемоги у Забже 3:0, однак на 90-ій хвилині оборонець вирішив віддати необачний пас назад на українського воротаря. До м’яча Каніболоцький не встиг і ворота на замку в матчі з Гурніком не зберіг – 3:1.

Краковія з Олексієм Дитятьєвим в понеділок гостюватиме у Гдині. У складі місцевої Арки вже точно на поле не вийде Андрій Богданов – цього тижня стало відомо, що українець залишив розташування команди.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 14 матчів, 3 ж.к., 1180 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 11 матчів, 18 пропущених голів, 990 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 12 матчів, 1 гол, 1015 хвилин

Кіпр

Попри забитий гол в минулому турі, Євген Павлов розпочав матч проти Анортосіса з лави запасних. Докса швидко повела в рахунку, проте згодом опинилася в ролі команди, що наздоганяє. Екс-гравець Волині таки вийшов на поле на 59-ій хвилині, однак Докса не забила, а пропустила – 1:3.

Ерміс Ярослава Мартинюка зіграє в понеділок.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 10 матчів, 1 гол, 2ж.к., 458 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 948 хвилин

Болгарія

Продовжує муки Верея Дениса Васильєва – на тижні команда зі Старої Загори ще двічі програла (14 разів у 19-ти матчах). У першій зустрічі екс-захисник Кривбасу не помилявся, проте Вітоша здолала Верею (2:0). Васильєв пішов з поля на 87-й хвилині.

На вихідних Верея програла софійському ЦСКА (0:1). Денис провів на полі 90 хвилин і саме з-за його спини вибіг Тіаго Родрігес і забив єдиний гол в зустрічі. Васильєв стелився у підкаті, рятував ситуацію, проте виявився безсилим.

Денис Васильєв (Верея) – 14 матчів, 1 ж.к.,1151 хвилина

Азербайджан

Матч Габали і Зіри таки дограли (минулого тижня його було зупинено на 57-ій хвилині через сильний туман), проте команди не спромоглися забити бодай гол. А це означає, що Дмитру Безотосному вдалося зберегти свої ворота недоторканими. У наступному матчі Безотосний знову був на висоті, а його Габала зіграла внічию із Сабаїлом (0:0). У Дмитра було багато роботи, він провів класний матч, а в одному з епізодів українського кіпера врятувала перекладина.

Лідер чемпіонату Нефтчі вдома не зумів забити Сумгаїту – підсумок 0:0. Кирило Петров повернувся на поле після місячної перерви і відбігав усі 90 хвилин.

Сабах провів на тижні два матчі. Спочатку здолав Ахсу в кубковому поєдинку (3:0), а один з голів на свій рахунок записав Віталій Квашук. Екс-гравець Зорі відзначився розкішним ударом – м’яч зустрівся з двома штангами і влетів у ворота. Краса!

Гол Віталія на 02:05

У чемпіонаті Сабах поступився вдома Кешлі (1:2), а Квашук провів весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Азербайджану вийде зі сплячки в лютому.

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Марко Девіч (Сабах) – 9 матчів, 6 голів, 3 ж.к., 764 хвилини

Віталій Квашук (Сабах) – 10 матчів, 1 ж.к., 725 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 10 матчів, 11 пропущених голи, 900 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 10 матчів, 2 ж.к.,875 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2ж.к., 426 хвилин

Вірменія

Чемпіонат Вірменії взяв паузу до березня 2019-го року.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 14 матчів, 1 гол, 2ж.к.,1214 хвилин

Олександр Тупчієнко (Арцах) – 11 матчів, 2ж.к., 867 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Грузія

Минулий тиждень став ключовим для Erovnuli ліги - в суботу відбулася розв’язка сезону. Проте все розпочалося в понеділок, коли Саметрідіа з Ігорем Кошманом поступилася Руставі (0:3).

У вівторок тбіліське Динамо на виїзді здолало Колхеті (2:0). У старті господарів вийшли Станіслав Причиненко та Кирило Дорошенко, а за гостей зіграв Дмитро Іванісеня. До кінця зустрічі не дограв лише Причиненко – уродженця Криму замінили на 38-ій хвилині. Станіслав залишав поле, накульгуючи.

Кутаїське Торпедо розгромило Сіоні (3:0), а за переможців від дзвінка до дзвінка відіграв Олександр Азацький. Через кілька днів екс-гравець Чорноморця знову відбігав весь матч, а його команда офіційно відправила у нижчий дивізіон Колхеті (4:0). Причиненка у заявці не було, а Дорошенко просидів у заміні. Кутаїське Торпедо набрало однакову кількість очок з тбіліським Динамо (по 69), проте за додатковими показниками кутаїсці фінішували на третьому місці, а столичний клуб на срібній сходинці.

Мабуть, найбільшою інтригою останніх турів у чемпіонаті Грузії була гонитва бомбардирів. За звання найкращого голеадора змагалися три форварди, серед яких наш Микола Ковталюк. В останніх двох турах уродженець Самбора забив тричі, проте це не допомогло йому стати найкращим бомбардиром. На рахунку Ковталюка – 21 забитий гол, а у його конкурентів по 22. Не зайвим було б нагадати, що Микола забив лише один пенальті (в останньому турі Ковталюк виконав одинадцятиметровий тільки тому, що виграв словесну суперечку у партнерів). Для порівняння, у переможця Георгія Габедави (екс-гравця Маріуполя) – 5 результативних ударів з пенальті.

У суботу Ковталюк відкрив рахунок в матчі з колишньою командою, тбіліським Динамо, і допоміг Ділі перемогти (2:1). За господарів 27 хвилин відіграв Дмитро Іванісеня.

Гол Миколи на 27:00

Кількома днями раніше Ковталюк оформив дубль у ворота тбіліського Локомотива – Діла перемогла 4:0 і фінішувала п’ятою.

Голи Миколи на 46:25 та 01:48:15

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 33 матчі, 3 голи, 5 ж.к., 2521 хвилина

Микола Ковталюк (Діла) – 31 матч, 21 гол, 5ж.к., 2185 хвилин

Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина

Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Ігор Кошман (Самтредіа) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1015 хвилин

Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин

Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин

Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин

Кирило Дорошенко (Колхеті) – 15 матчів, 2 голи, 1 ж.к.,1121 хвилина

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 18 матчів, 3 ж.к., 1620 хвилин

Станіслав Причиненко (Колхеті) – 10 матчів, 1 ж.к., 768 хвилин

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