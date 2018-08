Екс-гравець Карпат та лондонського Арсенала Лукас Перес став гравцем Вест Хема.

29-річний нападник підписав з новим клубом контракт на 3 роки. Сума трансферу не оголошується.

Зауважимо, що Лукас Перес кілька років тому виступав за Карпати, а останній сезон нападник провів у іспанському Депортіво на правах оренди.

Нагадаємо, цього літа Вест Хем вже підписав Андрія Ярмоленка, Феліпе Андерсона, Фабіана Бальбуена, Лукаша Фабіанскі, Іссу Діопа, Джека Вілшера та Раяна Фредерікса.

Крім того "молотки" креативним роликом представили нового футболіста.

Is this the real life?

Is this just fantasy? pic.twitter.com/Wl0Ul9VifT