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Лукас Перес: Найпам'ятніший гол у кар'єрі забив під час виступів в Україні

19:00 436 Читать на русском
Лукас Перес: Найпам'ятніший гол у кар'єрі забив під час виступів в Україні
Лукас Перес / ФК Карпати

Нападник іспанського Алавеса Лукас Перес пригадав свої виступи в УПЛ, відповідаючи на запитання про найбільш пам'ятний гол у кар'єрі.

"Найбільш пам'ятний гол у кар'єрі? Виступаючи в Україні, я оформив перший хет-трик у кар'єрі. У тому матчі забив і найбільш пам'ятний гол – партнер по команді навісив з кутового, а я вдарив з льоту. Для мене це один з найкрасивіших голів у кар'єрі. Це гол, який пам'ятаю як найскладніший за виконанням", – цитує іспанця Marca.

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Нагадаємо, Лукас Перес виступав за Карпати з 2011 по 2014 рік. Гол, про який йде мова, він забив у ворота Кривбаса у сезоні 2012/13. Тоді Карпати перемогли з рахунком 6:0.

Після Карпат Лукас Перес виступав за Динамо, ПАОК, Депортіво, Арсенал і Вест Хем, а влітку минулого року перейшов у Алавес.

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