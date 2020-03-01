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Лукас Перес: Самый памятный гол в карьере забил во время выступлений в Украине

19:00 58 Читати українською
Лукас Перес: Самый памятный гол в карьере забил во время выступлений в Украине
Лукас Перес / ФК Карпаты

Нападающий испанского Алавеса Лукас Перес вспомнил свои выступления в УПЛ, отвечая на вопрос о наиболее памятном голе в карьере.

"Самый памятный гол в карьере? Выступая в Украине, я оформил первый хет-трик в карьере. В том матче забил и самый памятный гол – партнер по команде навесил с углового, а я ударил с лета. для меня это один из самых красивых голов в карьере. Это гол, который помню как самый сложный по исполнению", – цитирует испанца Marca.

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Напомним, Лукас Перес выступал за Карпаты с 2011 по 2014 год. Гол, о котором идет речь, он забил в ворота Кривбасса в сезоне 2012/13. Тогда Карпаты победили со счетом 6:0.

После Карпат Лукас Перес выступал за Динамо, ПАОК, Депортиво, Арсенал и Вест Хэм, а летом прошлого года перешел в Алавес.

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