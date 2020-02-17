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Йовічевіч пригадав, як запрошував іспанців у Карпати – двоє з них феєрять у Прімері і мають шанс перейти в Барселону

17 лютого 20:12 824 Читать на русском
Йовічевіч пригадав, як запрошував іспанців у Карпати – двоє з них феєрять у Прімері і мають шанс перейти в Барселону
Ігор Йовічевіч / Сайт Карпат

Колишній тренер Карпат Ігор Йовічевіч поділився методами селекції, які він використовував у львівському клубі.

"Читаю, що Лукас Перес – один з кандидатів в Барсу. Дедишин може підтвердити, що я розмовляв і з Анхелем Родрігесом та Крістобалем. Сьогодні Анхель також кандидат в Барселону.

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Так, ми могли підписати і його. Вони грали в Ельче з Крістобалем. У нас з Дедишиним і Димінським була думка полетіти і забрати двох. Я був у Ельче, представив їм проект, фінансові умови. Крістобаль прийняв пропозицію, а Анхель вирішив залишитися. Тепер я бачу, що він один з трьох кандидатів в Барсу", – розповів Йовічевіч YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Лукас Перес виступав за Карпати з 2011 по 2014 роки. Іспанський форвард доволі вдало проводить сезон 2019/20 у складі Алавеса – 9 голів у 23 матчах. Його колега за амплуа Анхель у Львові так і не опинився, проте також демонструє хорошу результативність у поточній кампанії за Хетафе – 10 м'ячів в 21 поєдинку.

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