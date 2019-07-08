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Лукас Ернандес знайшов Грізманну краще місце для продовження кар'єри, аніж Барселона

8 липня 23:23 527 Читать на русском
Лукас Ернандес знайшов Грізманну краще місце для продовження кар'єри, аніж Барселона
Антуан Грізманн та Лукас Ернандес / Фото ФК Атлетіко

Новоспечений захисник Баварії Лукас Ернандес переконує Антуана Грізманна відмовитись від переходу в Барселону.

"Антуан – великий гравець, багато клубів хотіли б бачити його у своєму складі. Звичайно, було б чудово, якщо б він перейшов у Баварію, хоч я і не знаю, чи зацікавлений в цьому він сам.

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Складно сказати, чи підійде він Барселоні, але в Баварії він міг би стати найкращим футболістом світу", – цитує Ернандеса Goal.

Нагадаємо, Грізманн та Ернандес протягом тривалого часу захищали кольори мадридського Атлетіко.

За інформацією ЗМІ, французький форвард зараз перебуває за крок від підписання контракту з "блаугранас".

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