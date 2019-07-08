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Лукас Эрнандес нашел Гризманну место получше для продолжения карьеры, чем Барселона

8 июля 23:23 104 Читати українською
Лукас Эрнандес нашел Гризманну место получше для продолжения карьеры, чем Барселона
Антуан Гризманн и Лукас Эрнандес / Фото ФК Атлетико

Новоиспеченный защитник Баварии Лукас Эрнандес убеждает Гризманна отказаться от перехода в Барселону.

"Антуан – великий игрок, много клубов хотели бы видеть его в своем составе. Конечно, было бы замечательно, если бы он перешел в Баварию, хоть я и не знаю, заинтересован ли в этом он сам.

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Сложно сказать, подойдет ли он Барселоне, но в Баварии он мог бы стать лучшим футболистом мира", – цитирует Эрнандеса Goal.

Напомним, Гризманн и Эрнандес в течение длительного времени защищали цвета мадридского Атлетико.

По информации СМИ, французский форвард сейчас находится в шаге от подписания контракта с "блаугранас".

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