Лукас Ернандес прооперований – відомі терміни відновлення зірки Баварії
Оборонець мюнхенської Баварії Лукас Ернандес зазнав хірургічного втручання через отримане в таборі національної команди ушкодження.
Французький універсал успішно прооперований, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Ернандес змушений був лягти під ніж через травму меніска. Під час Євро-2020 оборонець надірвав амортизатор колінного суглобу. Процес реабілітації Ернандеса вже розпочався. Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч заявив, що 25-річний француз повернеться до тренувань через кілька тижнів.
У сезоні 2020/21 Лукас Ернандес провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.
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