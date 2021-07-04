Французький універсал успішно прооперований, повідомляє офіційний сайт клубу.

РБ Лейпциг підписав другого найкращого бомбардира Бундесліги

Ернандес змушений був лягти під ніж через травму меніска. Під час Євро-2020 оборонець надірвав амортизатор колінного суглобу. Процес реабілітації Ернандеса вже розпочався. Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч заявив, що 25-річний француз повернеться до тренувань через кілька тижнів.

У сезоні 2020/21 Лукас Ернандес провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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