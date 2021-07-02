Форвард Айнтрахта Андре Сілва став гравцем РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт "биків".

Аталанта підписала голкіпера збірної Аргентини

Португальський легіонер підписав з новим клубом контракт на п'ять років. Вартість трансферу не розголошується, однак за інформацією ЗМІ РБ Лейпциг заплатить за Сілву 23 мільйони євро, а за рахунок бонусів сума може зрости до 35 мільйонів. Зарплата 25-річного нападника становитиме 4 млн євро на рік.

Нагадаємо, минулого сезону Сілва став другим у перегонах бомбардирів Бундесліги, забивши 28 голів у 32 матчах.

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