РБ Лейпциг підписав другого найкращого бомбардира Бундесліги
2 липня 22:08 - Читать на русском
Нападник збірної Португалії Андре Сілва вирішив змінити клубну прописку.
Форвард Айнтрахта Андре Сілва став гравцем РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт "биків".
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Португальський легіонер підписав з новим клубом контракт на п'ять років. Вартість трансферу не розголошується, однак за інформацією ЗМІ РБ Лейпциг заплатить за Сілву 23 мільйони євро, а за рахунок бонусів сума може зрости до 35 мільйонів. Зарплата 25-річного нападника становитиме 4 млн євро на рік.
Нагадаємо, минулого сезону Сілва став другим у перегонах бомбардирів Бундесліги, забивши 28 голів у 32 матчах.
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