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Лукас Ернандес попросив відпустити його в ПСЖ – Баварія висунула ультиматум

21:41 - Читать на русском
Лукас Ернандес попросив відпустити його в ПСЖ – Баварія висунула ультиматум
Лукас Ернандес / Reuters

Оборонець Баварії Лукас Ернандес вийшов на керівництво мюнхенського клубу з неочікуваною пропозицією щодо свого майбутнього.

Чемпіон світу попросив босів "ротен" не чинити перепон його переходу в ПСЖ, стверджує Foot Mercato.

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Ернандес нібито близький до узгодження контракту з парижанами та прагне змінити клубуну прописку в найближче трансферне вікно. Баварія готова піти назустріч універсалу, який провалив дебютний сезон у Мюнхені, проте з однією умовою. Чемпіон Німеччини продасть Ернандеса лише за суму, не меншу за витрачені на нього торік 80 млн євро. На Парк де Пренс 24-річний француз повинен замінити Тьягу Сілву.

У нинішньому сезоні Лукас Ернандес провів лише 20 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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