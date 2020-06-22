Лукас Ернандес попросив відпустити його в ПСЖ – Баварія висунула ультиматум

Оборонець Баварії Лукас Ернандес вийшов на керівництво мюнхенського клубу з неочікуваною пропозицією щодо свого майбутнього.

Чемпіон світу попросив босів "ротен" не чинити перепон його переходу в ПСЖ, стверджує Foot Mercato.

Баварія здійснила нову спробу придбати Сане

Ернандес нібито близький до узгодження контракту з парижанами та прагне змінити клубуну прописку в найближче трансферне вікно. Баварія готова піти назустріч універсалу, який провалив дебютний сезон у Мюнхені, проте з однією умовою. Чемпіон Німеччини продасть Ернандеса лише за суму, не меншу за витрачені на нього торік 80 млн євро. На Парк де Пренс 24-річний француз повинен замінити Тьягу Сілву.

У нинішньому сезоні Лукас Ернандес провів лише 20 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

Барселона потребує грошей – визначені основні кандидати "на вихід", або Неймар як жертва кризи та ультиматуму ПСЖ