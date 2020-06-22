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Лукас Эрнандес попросил отпустить его в ПСЖ – Бавария выдвинула ультиматум

21:42 - Читати українською
Лукас Эрнандес попросил отпустить его в ПСЖ – Бавария выдвинула ультиматум
Лукас Эрнандес / Reuters

Защитник Баварии Лукас Эрнандес вышел на руководство мюнхенского клуба с неожиданным предложением относительно своего будущего.

Чемпион мира попросил боссов "ротен" не препятствовать его переходу в ПСЖ, утверждает Foot Mercato.

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Эрнандес якобы близок к согласованию контракта с парижанами и желает сменить клубуну прописку в ближайшее трансферное окно. Бавария готова пойти навстречу универсалу, провалившему дебютный сезон в Мюнхене, однако с одним условием. Чемпион Германии продаст Эрнандеса только за сумму не меньше потраченных на него в прошлом году 80 млн евро. На Парк де Пренс 24-летний француз должен заменить Тиагу Силву.

В нынешнем сезоне Лукас Эрнандес провел лишь 20 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

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