Лукас Эрнандес попросил отпустить его в ПСЖ – Бавария выдвинула ультиматум

Защитник Баварии Лукас Эрнандес вышел на руководство мюнхенского клуба с неожиданным предложением относительно своего будущего.

Чемпион мира попросил боссов "ротен" не препятствовать его переходу в ПСЖ, утверждает Foot Mercato.

Бавария осуществила новую попытку приобрести Сане

Эрнандес якобы близок к согласованию контракта с парижанами и желает сменить клубуну прописку в ближайшее трансферное окно. Бавария готова пойти навстречу универсалу, провалившему дебютный сезон в Мюнхене, однако с одним условием. Чемпион Германии продаст Эрнандеса только за сумму не меньше потраченных на него в прошлом году 80 млн евро. На Парк де Пренс 24-летний француз должен заменить Тиагу Силву.

В нынешнем сезоне Лукас Эрнандес провел лишь 20 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

Барселона нуждается в деньгах – определены топ-кандидаты "на выход", или Неймар как жертва кризиса и ультиматума ПСЖ