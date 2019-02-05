Лукас Эрнандес готовится к уходу из Атлетико летом

Бавария является не единственным клубом, который заинтересован в подписании защитника мадридского Атдетико, сообщает Onda Cero.

Универсальный защитник в декабре рассказал Marca, что достиг договоренности с Баварией о переходе к немецкого гранда в январе, хотя этот трансфер так и не состоялся.

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22-летний игрок недавно продлил контракт с "Лос кольчонерос", но начал колебаться, узнав о новом проекте Баварии. У защитника прописана клаусула в размере 80 млн евро и сообщается, что несколько топ-клубов Европы заинтересованы в его подписании.

Лукас присоединился к Атлетико во время кампании 2015/16, сыграл в 108 поединках под руководством Диего Симеоне, выиграв Лигу Европы и Суперкубок Европы.



Добавим, что игрок, который может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре защиты, был частью сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира 2018 года в России. Бавария же имеет планы по усилению состава после неудачного начала сезона и их бледной игры в матчах Лиги чемпионов.