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Атлетіко переконав Ернандеса продовжити контракт – Баварія була готова віддати за гравця 80 млн євро

13:39 103 Читать на русском
Атлетіко переконав Ернандеса продовжити контракт – Баварія була готова віддати за гравця 80 млн євро
Лукас Ернандес / фото із соцмереж

Мадридський Атлетіко близький до продовження контракту із французьким захисником Лукасом Ернандесом.

Захисник Атлетіко Лукас Ернандес не перейде в мюнхенську Баварію, повідомляє Bavarian Football Works з посиланням на RTVE.

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За інформацією джерела, іспанський клуб переконав 22-річного французького футболіста продовжити угоду.

Раніше повідомлялося, що Баварія збирається придбати Ернандеса влітку і готова заплатити за нього суму відступних, яка складає 80 млн євро.

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22-річний Ернандес є вихованцем Атлетіко. У нинішньому сезоні він провів 10 матчів у всіх турнірах, однак ще не відзначившись результативними діями. Його чинний контракт з мадридським клубом діє до літа 2024 року.

Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Лукас Ернандес Лукас Ернандес
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