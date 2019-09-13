Лукаку зізнався, що не міг більше перебувати в АПЛ

Форвард Інтера Ромелу Лукаку, схоже, не має наміру повертатись в чемпіонат Англії.

"Можливо, Інтер – команда, яка мені потрібна. Я відчуваю любов до цього регіону. Любов до Інтера. Я покинув Англію в потрібний момент. Я більше не хотів там перебувати.

"Якщо тебе намагаються образити – отже, бояться та поважають", – ультрас Інтера підтримали Лукаку

У нас особливий склад, з нами правильний лідер. Інтер – амбітний клуб, який хоче повернутися туди, де і повинен бути.

Я хочу допомогти клубу щось побудувати. Це правильний крок для мене", – цитує Лукаку ESPN.

Нагадаємо, 26-річний бельгієць влітку перебрався в Інтер з Манчестер Юнайтед, за який виступав протягом двох років. В нинішньому розіграші Серії А Лукаку провів два матчі, в яких відзначився двома голами.

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