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"Якщо тебе намагаються образити – отже, бояться та поважають", – ультрас Інтера підтримали Лукаку

09:52 241 Читать на русском
"Якщо тебе намагаються образити – отже, бояться та поважають", – ультрас Інтера підтримали Лукаку
Ромелу Лукаку приніс перемогу Інтеру над Кальярі / фото ФК Інтер

Ультрас Інтера підтримали форварда "нерадзуррі" Ромелу Лукаку після расистських вигуків на свою адресу з боку фанатів Кальярі.

50’ Гальвао Жоао Педро
 
Лаутаро Мартінес 25’
Ромелу Лукаку 72’
25’ Лаутаро Мартінес
50’ Гальвао Жоао Педро
72’ Ромелу Лукаку

"Ромелу, в Італії проблема расизму не є такою серйозною, як в північній Європі. Всі угруповання ультрас в Італії є багатонаціональними і мультирасовими, тому не варто сприймати вигуки з трибун як дійсні образи.

"Під кожним дописом "кольорової" людини в соцмережах є хоча б один расистський коментар", – Лукаку про расизм

Просто фани усіма силами намагаються допомогти своїй команді і вивести з психологічної рівноваги найкращих гравців суперника. Так що якщо тебе намагаються образити – це привід для гордості, отже, тебе бояться і поважають. Ласкаво просимо в Італію, Ромелу", – йдеться у зверненні ультрас Інтера.

Нагадаємо, у матчі Кальярі – Інтер Лукаку неодноразово став жертвою расистських вигуків на свою адресу з боку фанатів сардинійців. Відзначимо, що саме бельгієць приніс перемогу "нерадзуррі" ударом з пенальті.

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Теги
Інтер Інтер Італія футбольні фанати Кальярі - Інтер Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Кальярі Кальярі
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