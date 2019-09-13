Лукаку признался, что не мог больше находиться в АПЛ

Форвард Интера Лукаку, похоже, не намерен возвращаться в чемпионат Англии.

"Возможно, Интер – команда, которая мне нужна. Я чувствую любовь к этому региону. Любовь к Интеру. Я покинул Англию в нужный момент. Я больше не хотел там находиться.

"Если тебя пытаются оскорбить – значит боятся и уважают", – ультрас Интера поддержали Лукаку

У нас особый состав, с нами правильный лидер. Интер – амбициозный клуб, который хочет вернуться туда, где и должен быть.

Я хочу помочь клубу что-то построить. Это правильный шаг для меня", – цитирует Лукаку ESPN.

Напомним, 26-летний бельгиец летом перебрался в Интер с Манчестер Юнайтед, за который выступал в течении двух лет. В нынешнем розыгрыше Серии А Лукаку провел два матча, в которых отметился двумя голами.

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