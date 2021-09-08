"Якщо подивитися на Челсі і голи, які вони забивають, то, думаю, багато з них заб'є Лукаку. Ми знаємо, наскільки хороший Роналду, але в справу втрутяться Грінвуд, Фернандеш, Рашфорд і Кавані. Знаєте, що я маю на увазі? Деякі з них можуть навіть не грати. Лукаку, якщо він у формі, буде грати.

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Теоретично Роналду може не грати кожен матч в старті, тому що у них багато ігор. Подивіться на Лукаку – Челсі купив його, щоб він грав. Як на мене, центральний нападник був відсутнім елементом мозаїки для Челсі.

Слухайте, я знаю, що Роналду заб'є свої голи, я в цьому не сумніваюся, але я ставлю на Лукаку. Він уже веде 1:0", – наводить слова Бента Manchester Evening News.

Нагадаємо, Лукаку та Роналду повернулись до АПЛ із Серії А – бельгієць приєднався до Челсі за 110 млн євро, а Кріштіану здійснив камбек в МЮ за набагато скромнішу суму. Ромелу вже відкрив лік своїм голам за лондонців, вразивши ворота Арсенала.

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