Лукаку встановив історичний рекорд Ліги Європи – бельгієць двічі кривдив Динамо

Бельгійський форвард забив другий гол своєї команди на 20-й хвилині звітної зустрічі. Ромелу зумів протиснути захисника та проштовхнути м'яч у ворота.

Шахтар – Базель: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Завдяки цьому Лукаку встановив новий рекорд Ліги Європи (враховуючи і Кубок УЄФА) – нападник відзначився у дев'ятому матчі турніру поспіль. Раніше досягнення належало Алану Ширеру, який у 2005-му зупинився на позначці у 8 матчів. Додамо, що Лукаку встановив рекорд, граючи за два клуби і з перервою у 5 років (чотири поєдинки за Інтер та п'ять – за Евертон у сезоні 2014/15).

Загалом у цих дев'яти матчах футболіст забив 12 м'ячів. Причому, двічі жертвою бельгійця ставали голкіпери київського Динамо. Щоправда, це не допомогло Евертону вийти у чвертьфінал ЛЄ-2014/15. Після поразки на Гудісон Парк (1:2), команда Сергія Реброва взяла впевнений реванш у столиці України, обігравши "ірисок" з рахунком 5:2.

Результати жеребкування 2 раунду ЛЧ 2020/21 – важка доля Реброва, фарт Мілевського, коло суперників Динамо