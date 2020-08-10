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Лукаку встановив історичний рекорд Ліги Європи – бельгієць двічі кривдив Динамо

22:47 - Читать на русском
Лукаку встановив історичний рекорд Ліги Європи – бельгієць двічі кривдив Динамо
Ромелу Лукаку / Getty images

Нападник Інтера Ромелу Лукаку відзначився забитим голом у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Байєра.

14’ Ніколо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
 
Кай Хаверц 25’
14’ Ніколо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
25’ Кай Хаверц

Бельгійський форвард забив другий гол своєї команди на 20-й хвилині звітної зустрічі. Ромелу зумів протиснути захисника та проштовхнути м'яч у ворота.

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Завдяки цьому Лукаку встановив новий рекорд Ліги Європи (враховуючи і Кубок УЄФА) – нападник відзначився у дев'ятому матчі турніру поспіль. Раніше досягнення належало Алану Ширеру, який у 2005-му зупинився на позначці у 8 матчів. Додамо, що Лукаку встановив рекорд, граючи за два клуби і з перервою у 5 років (чотири поєдинки за Інтер та п'ять – за Евертон у сезоні 2014/15).

Загалом у цих дев'яти матчах футболіст забив 12 м'ячів. Причому, двічі жертвою бельгійця ставали голкіпери київського Динамо. Щоправда, це не допомогло Евертону вийти у чвертьфінал ЛЄ-2014/15. Після поразки на Гудісон Парк (1:2), команда Сергія Реброва взяла впевнений реванш у столиці України, обігравши "ірисок" з рахунком 5:2.

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Теги
Ліга Європи Інтер - Байєр Ромелу Ромелу Лукаку Динамо Динамо Інтер Інтер
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