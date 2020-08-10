Лукаку установил исторический рекорд Лиги Европы – бельгиец дважды обижал Динамо

Бельгийский форвард забил второй гол своей команды на 20-й минуте отчетной встречи. Ромелу сумел продавить защитника и протолкнуть мяч в ворота.

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Благодаря этому Лукаку установил новый рекорд Лиги Европы (включая и Кубок УЕФА) – нападающий отличился в девятом матче турнира подряд. Ранее достижение принадлежало Алан Ширеру, который в 2005-м остановился на отметке в 8 матчей. Добавим, что Лукаку установил рекорд, играя за два клуба и с перерывом в 5 лет (четыре поединка за Интер и пять – за Эвертон в сезоне 2014/15).

Всего в этих девяти матчах футболист забил 12 мячей. Причем, дважды жертвой бельгийца становились голкиперы киевского Динамо. Правда, это не помогло Эвертону выйти в четвертьфинал ЛЕ-2014/15. После поражения на Гудисон Парк (1:2), команда Сергея Реброва взяла уверенный реванш в столице Украины, обыграв "ирисок" со счетом 5:2.

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