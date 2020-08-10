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Лукаку установил исторический рекорд Лиги Европы – бельгиец дважды обижал Динамо

10 августа 22:48 - Читати українською
Лукаку установил исторический рекорд Лиги Европы – бельгиец дважды обижал Динамо
Ромелу Лукаку / Getty images

Нападающий Интера Лукаку отметился забитым голом в матче 1/4 финала Лиги Европы против Байера.

14’ Николо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
 
Кай Хаверц 25’
14’ Николо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
25’ Кай Хаверц

Бельгийский форвард забил второй гол своей команды на 20-й минуте отчетной встречи. Ромелу сумел продавить защитника и протолкнуть мяч в ворота.

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Благодаря этому Лукаку установил новый рекорд Лиги Европы (включая и Кубок УЕФА) – нападающий отличился в девятом матче турнира подряд. Ранее достижение принадлежало Алан Ширеру, который в 2005-м остановился на отметке в 8 матчей. Добавим, что Лукаку установил рекорд, играя за два клуба и с перерывом в 5 лет (четыре поединка за Интер и пять – за Эвертон в сезоне 2014/15).

Всего в этих девяти матчах футболист забил 12 мячей. Причем, дважды жертвой бельгийца становились голкиперы киевского Динамо. Правда, это не помогло Эвертону выйти в четвертьфинал ЛЕ-2014/15. После поражения на Гудисон Парк (1:2), команда Сергея Реброва взяла уверенный реванш в столице Украины, обыграв "ирисок" со счетом 5:2.

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