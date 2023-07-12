Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку не збирається в сезоні 2023/24 виступати за Челсі.

Бельгійський форвард чітко уявляє, де хоче продовжити кар'єру. Лукаку, попри пропозиції з Саудівської Аравії, мріє повернутися в Інтер.

Лукаку готовий відмовитися від мільйона фунтів на рік, щоб залишитися в Інтері

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, форвард домовився з Челсі про те, що не розпочинатиме сезон у складі команди. Він пропустить загальнокомандні збори. Обидві сторони, особливо сам Лукаку, налаштовані погодити угоду з Інтером, причому якнайшвидше – до 17 липня, коли розпочнеться передсезонне турне Челсі в США.

Міланський клуб тим часом готується запропонувати за Лукаку 30-35 млн євро та обговорює з агентом гравця, коли краще це зробити. Перша пропозиція (25 мільйонів євро) була відхилена менеджерами лондонців.

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