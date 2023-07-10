Бельгійський форвард Челсі Ромелу Лукаку бачить себе тільки в Італії на наступний сезон.

Лукаку хоче продовжити кар'єру в Інтері, а Інтер хоче зберегти Лукаку, однак фінансове питання стоїть на заваді. Італійці пропонують за форварда 35 мільйонів фунтів, тоді як Челсі вимагає 40 млн.

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Ромелу вирішив посприяти трансферу, погодившись на зменшення зарплати, повідомляє The Telegraph. Бельгієць готовий отримувати не 140 тисяч фунтів на тиждень, а 120 тисяч. Це зекономить Інтеру мільйон фунтів на рік.

Челсі затягує з продажем Лукаку. "Сині" намагаються дорожче прилаштувати форварда в Саудівську Аравію, але сам футболіст твердо налаштований залишитися в Європі.

В минулому сезоні Ромелу Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. За італійську команду нападник зіграв у 37 матчах. В активі Лукаку 14 голів та сім результативних передач. Нагадаємо, що разом з Інтером бельгійський форвард дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому італійці поступилися Манчестер Сіті.

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