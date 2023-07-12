Бельгийский форвард ясно представляет, где хочет продолжить карьеру. Лукаку, несмотря на предложения из Саудовской Аравии, мечтает возвратиться в Интер.

Лукаку готов отказаться от миллиона фунтов в год, чтобы остаться в Интере

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард договорился с Челси о том, что не будет начинать сезон в составе команды. Он пропустит сборы. Обе стороны, особенно сам Лукаку, настроены согласовать соглашение с Интером, причем как можно скорее – до 17 июля, когда начнется предсезонное турне Челси в США.

Миланский клуб тем временем готовится предложить за Лукаку 30-35 млн. евро и обсуждает с агентом игрока, когда лучше это сделать. Первое предложение (25 миллионов евро) было отклонено менеджерами лондонцев.

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