Челсі врятував матч з Крістал Пелас, а Лукаку не врятував свою статистику. Бельгійський форвард провів на полі всі 90 хвилин і зустрівся з м'ячем лише 7 разів (раз на 13 хвилин). Одним з дотиків Ромелу розпочав гру з центра поля.

Це антирекорд АПЛ за весь час збору даних Opta (з сезону-2003/04). SofaScore додає, що за останні 6 сезонів такого не траплялося в жодному топ-чемпіонаті.

Лукаку за 90 хвилин віддав 4 точні передачі, двічі потрапив в офсайд і програв всі 4 єдиноборства. Звичайно ж, він не завдав жодного удару.