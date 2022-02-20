Челси спас матч с Кристал Пелас, а Лукаку не спас свою статистику. Бельгийский форвард провел на поле все 90 минут и встретился с мячом всего 7 раз (раз в 13 минут). Одним из касаний Ромелу начал игру с центра поля.

Это антирекорд АПЛ за все время сбора данных Opta (с сезона 2003/04). SofaScore добавляет, что за последние 6 сезонов такого не случалось ни в одном топ-чемпионате.

Лукаку за 90 минут отдал 4 точных передачи, дважды попал в офсайд и проиграл все 4 единоборства. Конечно же, он не нанес ни одного удара.