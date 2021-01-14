"Я почуваюся прекрасно на цьому етапі своєї кар'єри. Все добре і в збірній Бельгії, і в Інтері, де тренер бачить, що все залежить від мене.

Лукаку, порушивши гегемонію Азара, став найкращим бельгійським футболістом серед тих, що виступають за кордоном

Я завжди говорив, що буду завершувати в рідному клубі, в Андерлехті. Повернуся в найкращій формі, а не як виснажений гравець. Подивимося, що на нас чекає в майбутньому. Найголовніше, що у мене ще є амбіції в Інтері та збірній", – заявив Лукаку в інтерв'ю HLN.

Нагадаємо, зірковий форвард перебував у структурі Андерлехта з 2006 по 2011 роки, після чого його купив Челсі за 15 млн євро.

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