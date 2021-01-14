"Я чувствую себя прекрасно на этом этапе своей карьеры. Все хорошо и в сборной Бельгии, и в Интере, где тренер видит, что все зависит от меня.

Лукаку, нарушив гегемонию Азара, стал лучшим бельгийским футболистом среди выступающих за рубежом

Я всегда говорил, что буду завершать в родном клубе, в Андерлехте. Вернусь в лучшей форме, а не как изможденный игрок. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Самое главное, что у меня еще есть амбиции в Интере и сборной", – заявил Лукаку в интервью HLN.

Напомним, звездный форвард находился в структуре Андерлехта с 2006 по 2011 годы, после чего его купил Челси за 15 млн евро.

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