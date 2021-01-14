Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку отримав нагороду найкращому бельгійському футболістові, який виступає за кордоном.

Лукаку нескромно включив себе до списку найкращих нападників світу

У голосуванні Лукаку з 363-ма очками обійшов Кевіна де Брюйне (330 бали) з Манчестер Сіті і Тібо Куртуа (99 пунктів) з мадридського Реала. До слова, три попередні роки володарем нагороди ставав Еден Азар.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лукаку провів за Інтер 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 3 результативні передачі.

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