Лукаку, порушивши гегемонію Азара, став найкращим бельгійським футболістом серед тих, що виступають за кордоном
Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку поклав до своєї скарбнички чергову нагороду.
Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку отримав нагороду найкращому бельгійському футболістові, який виступає за кордоном.
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У голосуванні Лукаку з 363-ма очками обійшов Кевіна де Брюйне (330 бали) з Манчестер Сіті і Тібо Куртуа (99 пунктів) з мадридського Реала. До слова, три попередні роки володарем нагороди ставав Еден Азар.
Нагадаємо, у поточному сезоні Лукаку провів за Інтер 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 3 результативні передачі.
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