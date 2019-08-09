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Лукаку назвав найкращого тренера в світі

15:38 576 Читать на русском
Лукаку назвав найкращого тренера в світі
Ромелу Лукаку / Фото ФК Інтер

Тепер зрозуміло, чому Ромелу Лукаку так хотів опинитись в Інтері.

"Я вибрав Інтер через проект клубу. Я думаю, Інтер рухається в правильному напрямку, а мені був потрібен новий виклик. Тут є основа для того, щоб все було добре. За допомогою моєї цілеспрямованості та бажання виступати я хочу допомогти цій команді досягти великих цілей.

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Не буду забігати вперед, але сподіваюся, що до кінця сезону ми досягнемо великих результатів.

Антоніо Конте був ключовим фактором мого переходу в Інтер. Він найкращий тренер в світі. Йому вдається робити своїх гравців кращими, а його кар'єра говорить сама за себе", – цитує Лукаку офіційний сайт Інтера.

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Нагадаємо, Ромелу Лукаку перейшов з Манчестер Юнайтед в Інтер та підписав контракт з новим клубом на 5 років.

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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Інтер Інтер Англія Антоніо Конте Антоніо Конте
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